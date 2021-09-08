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Rum Eğitim Bakanlığından skandal talimat! Kitabın Atatürk sayfasını yırtın

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.09.2021 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021
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Rum Eğitim Bakanlığından skandal talimat! Kitabın Atatürk sayfasını yırtın

Son dakika haberine göre: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi büyük bir skandala imza attı. Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere "acil" vurgusuyla elektronik ortamda gönderdiği genelgede "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı sayfasını yırtmalarını talep etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Eğitim Bakanlığının, orta eğitim öğretmenlerinden, "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı 36'ncı sayfasını "yırtmaları" yönünde talimat içeren genelge gönderdiği bildirildi.

Sigmalive'de yer alan habere göre, öğretmenlere "acil" vurgusuyla elektronik ortamda gönderilen genelgede, yırtılması talimatı verilen sayfada, "Türkiye'nin en büyük kahramanı" başlığı altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sanat dünyasının kahramanları olarak da Frida Kahlo ile Diego Rivera işleniyor.

Öğretmenler, sosyal medya grupları üzerinden yırtılması talimatı verilen sayfanın Atatürk ile ilgili olduğu bilgisini paylaşırken, Rum Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (OELMEK) Başkanı Kostas Hacisavvas, Rum Eğitim Bakanı'ndan izahat istedi.

Hacisavvas, "Önümüzdeki günlerde Eğitim Bakanlığında yapacağımız görüşmede, ilgili kararı gündeme getiren sebepler hakkında izahat isteyeceğiz. Görüşmemiz, eğitimle ilgili başka ciddi konuları ele almak maksadıyla gerçekleşecek. Meslektaşlarıma, genelgeyle ilgili soruları ileteceğime dair söz verdim." ifadesini kullandı.

RUM VEKİL TEPKİ GÖSTERDİ

Emekçi Halkın İlerici Partis (AKEL) Milletvekili Aristo Damianou, habere sert tepki gösterdi.

Twitter'dan yayınladığı mesajda, "Ve eğitim bakanlığındaki bazı parlak beyinler Atatürk'ü (sanki yokmuş gibi) silmeye karar verdi. Frida Kahlo ve Diego Rivera da gitti" dedi.

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