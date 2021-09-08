Atatürk'ü ders kitaplarından yırtarak tarihten silemezsiniz! AK Parti'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki skandal talimata tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde öğretmenlere gönderilen "kitaplarda Atatürk'ün olduğu sayfaları yırtın" talimatına yönelik son derece sert açıklamalarda bulundu. Çelik, kimsenin Atatürk'ü ders kitaplarından yırtarak tarihten silemeyeceğini ifade ederken, Yunan ve Rum liderleri tarihle yüzleşme çağrısında bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Atatürk'e yönelik verilen skandal talimata yönelik açıklamalarda bulundu.
TARİHLE YÜZLEŞMEYE DAVET EDİYORUZ
"Savaşta yenik düşen Yunanistan lideri Venizelos'un 1934'te savaşın galibi Mustafa Kemal Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermesi tarihi bir gerçektir. Yunan ve Rum liderlere bu tarihi mirası hatırlatıyor ve yüzleşmeye davet ediyoruz."
DERS KİTAPLARINDAN YIRTARAK TARİHTEN SİLEMEZSİNİZ
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygısızlık yapanlar karşılarında her zaman Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini bulacaktır. Mazlum milletlerin ilham kaynağı olan Atatürk'ü kimse ders kitaplarını yırtarak tarihten silemez."
BARBARCA YAKLAŞIMIN AÇIK GÖSTERGESİ
"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerinin bu barbarca yaklaşımı Kıbrıs Türkleri ile birlikte yaşama iradesi noktasındaki tahammülsüz yaklaşımlarının da açık göstergesidir."
DEĞERLERİMİZE DÜŞMANLIĞIN İFADESİDİR
"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerinin bir ders kitabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması talimatını vermesi, Rum kesimi yoneticilerinin Atatürk'ün temsil ettiği değerlerimize düşmanlığının ifadesidir."
NE OLMUŞTU?
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Eğitim Bakanlığının, orta eğitim öğretmenlerinden, "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı 36'ncı sayfasını "yırtmaları" yönünde talimat içeren genelge gönderdiği bildirilmişti.
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