Atatürk’ü ders kitaplarından yırtarak tarihten silemezsiniz! AK Parti’den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki skandal talimata tepki

TARİHLE YÜZLEŞMEYE DAVET EDİYORUZ

"Savaşta yenik düşen Yunanistan lideri Venizelos'un 1934'te savaşın galibi Mustafa Kemal Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermesi tarihi bir gerçektir. Yunan ve Rum liderlere bu tarihi mirası hatırlatıyor ve yüzleşmeye davet ediyoruz."