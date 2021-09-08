Öğretmen ek ataması son dakika ne zaman olacak? 15 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Öğretmen atama kontenjanları...

Öğretmen ataması son dakika ne zaman olacak? 15 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğretmenleri sevindirecek bir haber verdi. 15 bin atama müjdesinin ardından detaylar merak ediliyor. İşte, öğretmen ataması son dakika ne zaman olacak? 15 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğretmenleri sevindirecek bir haber verdi.