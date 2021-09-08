Öğretmen ek ataması son dakika ne zaman olacak? 15 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Öğretmen atama kontenjanları...
15 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında 15 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Atama bekleyen öğretmenler 15 bin atamanın detaylarını merak ediyor. İşte, öğretmen ataması son dakika ne zaman olacak? 15 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Başvurular ise...
Öğretmen ataması son dakika ne zaman olacak? 15 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğretmenleri sevindirecek bir haber verdi. 15 bin atama müjdesinin ardından detaylar merak ediliyor. İşte, öğretmen ataması son dakika ne zaman olacak? 15 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğretmenleri sevindirecek bir haber verdi.
15 BİN YENİ ATAMA
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
MEB BAKANI ATAMALARA İLİŞKİN KONUŞMUŞTU
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde "3 Eylül'de 20 bin öğretmenin 81 ilde okullara atamasını yapacağız. Şırnak'taki öğretmen ihtiyacını göze alarak bu 20 bin öğretmenin yüzde 10'unu yani 2 binini Şırnak'a veriyoruz. 2002 yılında Şırnak'ta toplam 270 okul varken günümüzde Şırnak'ta sadece okul öncesi eğitimde toplam 292 okul bulunmaktadır. Toplam okul sayımız günümüzde Şırnak'ta 752'ye çıkmış bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERE YÖNELİK SÜRE VERİLMİŞTİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, resmi eğitim kurumlarında her ikisi de sözleşmeli olarak farklı illerde görev yapan öğretmenlerin aile birlikteliğine bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin bugün sona eren başvuru tarihinin 9 Eylül'e kadar uzatıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Her ikisi de 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla sözleşme gereği bir yıl sözleşmelilik süresini tamamlayan/tamamlayacak eşlerin, karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunmaları zorunludur. 10 Eylül 2021 tarihine göre başvuru yapamayacak durumda olup 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla başvuru yapabilecek durumda olan sözleşmeli öğretmenlerin başvuru yapmamaları halinde diğer eşin başvurusu dikkate alınmayacaktır." ifadesine yer verildi.
Eşlerden birinin 30 Eylül 2021 itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmamış olması halinde, aynı tarih itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlayan diğer eş başvuruda bulunabilecek.
2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında atama işlemi gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşleri de, 30 Eylül 2021 itibarıyla resmi eğitim kurumlarında en az 1 yıl sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaları kaydıyla eşlerinin atandığı ile atanmak üzere başvuruda bulunabilecek.
Her ikisi de 30 Eylül 2021 itibarıyla sözleşme gereği bir yıl sözleşmelilik süresini tamamlayan ve tamamlayacak olan ve karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusu zorunlu olan eşler, istemeleri halinde illerin sözleşmeli öğretmen pozisyon durumları, alanlar itibarıyla norm kadro durumu, öğretmen ihtiyaç durumu, hizmet süresi yetersizliğine bağlı olarak eşlerinin görev yaptığı il için yer değiştirme başvurularının olumsuz sonuçlanabilme ihtimaline karşılık aile birlikteliğinin Bakanlıkça uygun görülen bir ilde sağlanmasını isteyebilecek.
Atamaya ilişkin hizmet süresinin hesabında 30 Eylül 2021 tarihi dikkate alınacak.
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- Öğretmen ek ataması son dakika ne zaman olacak? 15 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Öğretmen atama kontenjanları...
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