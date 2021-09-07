Son dakika: Türkiye’den Kabil Havalimanı açıklaması!

TÜRKİYE TALİBAN'I TANIYACAK MI?

Çavuşoğlu, "Bu konuda aceleci olmamak gerekir. Dünyanın da acele etmemesi gerekiyor. Burada dengeli hareket etmek gerekiyor. Biz Türkiye olarak bu şekilde hareket ediyoruz. Hükümetin kapsayıcı olması gerekiyor. Hükümette sadece Taliban olursa, diğer etnik gruplardan insanlar olmazsa olmaz. Kadınlara yer verilmesi gerekiyor. Sonuçta yarın bir kriz olduğu zaman ülkenin iç savaşa sürüklenmemesi için kapsayıcı bir hükümet gerekir, tüm dünyanın kabul etmesi için de kapsayıcı olması gerekir. Biz bu düşüncelerimizi Taliban'a da doğrudan iletiyoruz. Şu ana kadar atanan kişiler sadece Taliban'a yakın kişiler. Şartlara ve gelişmelere göre hareket edeceğiz" dedi.

Hükümet kurma talebine Türkiye'nin davet edildiği sorusuna Çavuşoğlu, "Şu anda bir tutumumuz yok, hükümet kurulmadı ve bize bir davet gelmedi" dedi.