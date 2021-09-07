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İstanbul'da sahte aşı kartı operasyonu! 3 hemşire tutuklandı

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Giriş Tarihi: 07.09.2021 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021
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İstanbul’da sahte aşı kartı operasyonu! 3 hemşire tutuklandı

Koronavirüsle mücadelede en güçlü kozlarından aşılanmada sahte kart akını başladı. İstanbul emniyetinin sahte aşı kartı operasyonunda 3 hemşire tutuklandı 3 hastane çalışanı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs aşısı olmamış kişileri para karşılığında aşı olmuş gibi gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Operasyonda gözaltına alınan 3 hastane çalışanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'de bir özel hastanede, Kovid-19 aşısı olmayan kişilere para karşılığı aşı kartı oluşturulduğu ve sisteme aşı olmuş gibi kayda girildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3'ü hemşire 6 hastane çalışanını gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 hemşire tutuklandı. Diğer 3 çalışan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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