İstanbul'da sahte aşı kartı operasyonu! 3 hemşire tutuklandı
Koronavirüsle mücadelede en güçlü kozlarından aşılanmada sahte kart akını başladı. İstanbul emniyetinin sahte aşı kartı operasyonunda 3 hemşire tutuklandı 3 hastane çalışanı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'da yeni tip koronavirüs aşısı olmamış kişileri para karşılığında aşı olmuş gibi gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Operasyonda gözaltına alınan 3 hastane çalışanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'de bir özel hastanede, Kovid-19 aşısı olmayan kişilere para karşılığı aşı kartı oluşturulduğu ve sisteme aşı olmuş gibi kayda girildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3'ü hemşire 6 hastane çalışanını gözaltına aldı.
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