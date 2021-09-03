ABD’nin son Kabil operasyonu ortaya çıktı! Araçlar ve CIA üssü böyle imha edildi

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın Afganistan'daki son hamlesini uydu fotoğrafları ortaya çıkardı. New York Times gazetesi, CIA'in Afganistan'daimha operasyonlarını bir adım ileriye taşıyarak Afganistan'daki son üssü nasıl bışalttığını anlattı. Eğitim, işkence ve gözaltı merkezi olarak kullanılan iki bölüm, nisan ayından bu yana kasıtlı olarak patlatıldığı ifade edilen haberde gizli tahliyeler için kullanmayı planladığı helikopter pistine dokunulmadığı yazdı.