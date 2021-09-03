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ABD'nin son Kabil operasyonu ortaya çıktı! Araçlar ve CIA üssü böyle imha edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.09.2021 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021
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ABD’nin son Kabil operasyonu ortaya çıktı! Araçlar ve CIA üssü böyle imha edildi

ABD'nin sona eren 20 yıllık Afganistan işgalindeki son operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. ABD askerlerinin bölgeyi boşaltma anları, araçların ve CIA üssünün imha edilme görüntüleri servis edildi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın Afganistan'daki son hamlesini uydu fotoğrafları ortaya çıkardı. New York Times gazetesi, CIA'in Afganistan'daimha operasyonlarını bir adım ileriye taşıyarak Afganistan'daki son üssü nasıl bışalttığını anlattı. Eğitim, işkence ve gözaltı merkezi olarak kullanılan iki bölüm, nisan ayından bu yana kasıtlı olarak patlatıldığı ifade edilen haberde gizli tahliyeler için kullanmayı planladığı helikopter pistine dokunulmadığı yazdı.

ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından yönetimi ele geçiren Taliban'ın dünyada yarattığı yankı sürüyor. ABD'nin çekilme kararı sonrası ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın Afganistan'daki son hamlesi uydu fotoğrafları ile ortaya çıkarıldı. CIA, Afganistan'daki son üssünü boşaltırken iki operasyon yürüttü.

KULLANILAMAZ HALE GETİRDİ

ABD askerleri, Afganistan'da geride bıraktıkları araç ve cihazların çoğunu kullanılamaz hale getirdi. New York Times gazetesi, ABD askerlerinin imha operasyonlarını bir adım öteye taşıyarak, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Afganistan'daki son üssünü nasıl boşalttığını bölye anlattı.

KASITLI OLARAK PATLATILDI

"Gizli Tahliyeler ve Planlanan Yıkımlar" adlı haberde, gazete üssün uydu fotoğraflarını paylaştı. Habere göre; eğitim, işkence ve gözaltı merkezi olarak kullanılan iki bölüm, nisan ayından bu yana kasıtlı olarak patlatıldı, buralardaki belgeler ve sabit diskler imha edildi.

GİZLİ TAHLİYE DETAYI

CIA, gizli tahliyeler için kullanmayı planladığı helikopter pistine dokunmadı.

Habere göre, Kabil Havalimanı'nda tahliyeler gerçekleşirken, yerleşke içinde normal sayının çok ötesinde onlarca araç sıralanmıştı. İddia ise uydu görüntüleriyle de kanıtlandı.

28 AĞUSTOS'TA TAMAMEN BOŞALTTI

Bu yolla Taliban'ın kontrol noktalarından kaçırılan kişiler, helikopterlerle havalimanına götürüldü. CIA 28 Ağustos'ta yerleşkeyi tamamen boşalttı.

Geriye, üsse 30 Ağustos'ta giren Taliban üyelerinin paylaştığı, demir ve kül yığınına dönen silah depoları kaldı.

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