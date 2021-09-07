Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "Orta Vadeli Program" paylaşımı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Orta Vadeli Program ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda önemli bir adım olduğuna inandığım Orta Vadeli Programımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Orta Vadeli Program ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda önemli bir adım olduğuna inandığım Orta Vadeli Programımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda önemli bir adım olduğuna inandığım Orta Vadeli Programımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 7, 2021
Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/oOxoUOyZJ4
ORTA VADELİ PROGRAM YAYIMLANDI
2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
BÜYÜME
Buna göre; 2021 büyüme tahmini yüzde 9. Ekonominin 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024'te yüzde 5.5 büyümesi öngörülüyor.
İŞSİZLİK
İşsizlik 2021'de yüzde 12.6 olarak tahmin ediliyor. 2022 işsizlik hedefi yüzde 12. 2023 işsizlik hedefi yüzde 11.4. 2024 hedefi yüzde 10.9.
ENFLASYON
Enflasyon 2021 hedefi yüzde 16.2. 2022'de yüzde 9.8 olarak tahmin edilen enflasyonun 2023'te yüzde 8, 2024'te yüzde 7.6 olması hedefleniyor.
DOLAR BEKLENTİSİ
Programda TL ve dolar cinsi milli gelir beklentileri de yayımlandığı için yıllara göre ortalama dolar/TL kuru beklentileri de görüldü.
Buna göre, hükümetin ortalama dolar/TL kuru beklentisi 2021 için 8,30, 2022 için 9,27, 2023 için 9,77 ve 2024 için 10,27 oldu.
DOLAR CİNSİ MİLLİ GELİR VE KİŞİ BAŞI GELİR
Dolar cinsinden milli gelirin 2021'de 801 milyar dolara, 2022'de 850 milyar dolara, 2023'de 925 milyar dolara, 2024'te 1 trilyon dolara yükselmesi öngörüldü.
Kişi başına düşen dolar cinsi gelirin, 2021'de 9 bin 489 dolar, 2022'de 9 bin 947 dolar, 2023'de 10 bin 703 dolar ve 2024'te de 11 bin 465 dolar olması hedefi programda yer aldı.
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