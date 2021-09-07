Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "Orta Vadeli Program" paylaşımı

DOLAR BEKLENTİSİ

Programda TL ve dolar cinsi milli gelir beklentileri de yayımlandığı için yıllara göre ortalama dolar/TL kuru beklentileri de görüldü.

Buna göre, hükümetin ortalama dolar/TL kuru beklentisi 2021 için 8,30, 2022 için 9,27, 2023 için 9,77 ve 2024 için 10,27 oldu.