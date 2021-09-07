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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "Orta Vadeli Program" paylaşımı

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Giriş: 07.09.2021 10:30
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Orta Vadeli Program ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda önemli bir adım olduğuna inandığım Orta Vadeli Programımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
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