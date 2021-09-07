Şike kumpası davasının gerekçesi açıklandı

TRANSFERLERE KADAR NÜFUZ ETTİLER

Şike kumpasında yargılanan sanıkların savunmalarında, dinlenen tanıkların beyanlarında geçtiği üzere, artık sporcu ve teknik adam transferlerine kadar örgütün nüfuz ettiğine vurgu yapılan kararda, FETÖ'nün spor camiası üzerindeki etkinliğini arttırarak, finansal ve örgütsel yapılanmasını belli bir seviyeye çıkardıktan sonra artık spor camiasının gündemini ve yaratmak istediği algı operasyonlarını elindeki gazete ve televizyon ile belirlemeye başladığı anlatıldı.

SORUŞTURMANIN YETKİ VE GÖREV ALANLARINI İHLAL ETTİLER

Futbol dünyasına yön vermek ve nüfuz ederek yönetmek isteyen örgüt bu kapsamda elindeki emniyet ve yargı yapılanmasındaki faal olan örgüt üyeleri ile operasyonel faaliyetlere bu kapsamda hız verdi. Bahis ve şike iddiaları üzerinden yapılan bir ihbarı değerlendirmek suretiyle, tüm eylemlerini yasal bir görünüme ve temele sahipmiş gibi göstererek soruşturmaya başlandı. Ancak başlanılan soruşturmanın kapsamını genişletmek ve tüm kamuoyunun dikkatini çekmek ve oluşturmak istediği algı için söz konusu soruşturmanın yetki ve görev alanlarını ihlal ederek, bilerek ve isteyerek soruşturmanın yönünü Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe Spor Kulübüne çevirdi.