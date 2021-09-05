Son dakika: Orta Vadeli Program açıklandı! Ekonomide yeni yol haritası belli oldu

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan, 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.