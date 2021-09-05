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Son dakika: Orta Vadeli Program açıklandı! Ekonomide yeni yol haritası belli oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.09.2021 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021
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Son dakika: Orta Vadeli Program açıklandı! Ekonomide yeni yol haritası belli oldu

Son dakika.. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan, 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Peki, enflasyon, işsizlik, büyüme tahminleri ne şekilde? İşte Türkiye'nin 3 yıllık geleceğini belirleyecek olan veriler...

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan, 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğini taşıyan Orta Vadeli Program'da yer alan detaylar şöyle;

BÜYÜME TAHMİNİ

2021 büyüme tahmininin yüzde 9 olduğu planda, ekonominin 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024'te yüzde 5.5 büyümesi öngörülüyor.

İŞSİZLİK TAHMİNİ

İşsizlik 2021'de yüzde 12.6 olarak tahmin ediliyor.

2022 işsizlik hedefi yüzde 12, 2023 işsizlik hedefi yüzde 11.4, 2024 hedefi ise yüzde 10.9.

ENFLASYON TAHMİNİ

Programda 2021 için enflasyon hedefi yüzde 16.2.

2022'de yüzde 9.8 olarak tahmin edilen enflasyonun 2023'te yüzde 8, 2024'te yüzde 7.6 olması hedefleniyor.

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