CHP’li İBB yine şaşırtmadı! Marmaray Çevre Düzenlemesini yarım bıraktılar

Zeytinburnu Belediya Başkanı Arısoy, İBB'nin, 13 Temmuz 2021'de Zeytinburnu Belediyesine gönderdiği yazıyla 2018'de ihalesi yapılan inşaatın 3. etap çalışmalarını yapamayacağını, işin Zeytinburnu Belediyesi tarafından tamamlanmasını talep ettiği aktararak, şunları kaydetti:

"İBB'den gelen resmi yazı üzerine çalışmaları ivedilikle başlattık. Yazı gelir gelmez hemen bütün arkadaşları topladım. Baştan sona bir gezi yaptık. Neler yapabileceğimizi konuştuk ve hızla proje çalışmalarına başladık. Çünkü buranın projesi bizde yoktu. Hazırlık aşamalarında ihtiyaç duyulan proje şifahi görüşmelerle yine gelmeyince ikinci bir müracaatımız oldu. Buna da henüz bir cevap gelmedi. Değerli arkadaşlar, İBB'nin Marmaray Çevre Düzenlemesi'nden vazgeçmesinin, Ulaştırma Bakanlığı ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. İBB kendisinden önce ihalesi yapılan bir yeri tamamlayamamıştır, tamamlamamıştır. Millet İttifakı'nın yönettiği CHP'li İBB, Zeytinburnu'na bir çivi daha çakamamış oldu. Biz başlattığımız gibi bitireceğiz Allah'ın izniyle. Ben bu projede emeği geçen başta Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah Zeytinburnu'muza pırıl pırıl bir yeşil alan daha kazandıracağız."

Açıklamada, Zeytinburnu Belediyesi, "Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu Çevre Düzenleme" 3. Etap işini nihayete erdirmek üzere çalışmalara başlandığı, alandaki çalışmaların önümüzdeki aylarda tamamlanacağı bildirildi.