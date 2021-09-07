CHP Erbil'e neden gitti? Barzani görüşmesinin arka planını A Haber'de anlattı: Tek nedeni siyaset mühendisliği
AK Parti'nin Türkiye'nin terör sorununu bitirmek amacıyla geçmiş dönemlerde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşmelerini eleştiren CHP, Erbil'e bir heyet gönderdi. CHP heyeti burada Başbakan Mesrur Barzani ile görüştü. Görüşmede Türk bayrağı yer almaması dikkat çekti. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Övür, "Burada bir Kürt meselesine yönelik bölgesel gelişmelere yönelik bir açılım mı var? CHP böyle bir açılım yaptı da bizim mi haberimiz yok? Bir tek nedeni var siyaset mühendisliği." dedi.
Yaptıkları tüm eleştirileri unutup Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşmeye gittiler. Türkiye'nin geçmişte terör sorununu sona erdirmek için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile olan görüşmelerini eleştiren CHP, Erbil'e heyet gönderdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyet, Erbil'e giderek çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.
CHP heyeti Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile Kürdistan Demokratik Partisi Genel Başkanı Mesud Barzani'yi ziyaret etti. CHP'li heyetin görüşmelerinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bayrağı bulunurken, Türk bayrağının yer almaması ise tepki topladı.
CHP'den görüşmeler hakkında yapılan açıklamada, "Salıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını iletti. Görüşmelerde Orta Doğu ve yakın bölgeye ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu" denildi. CHP heyetinin, Erbil'de yerel yöneticilerle görüşmelerinin ardından Kerkük'e geçerek burada Irak Türkmen Cephesi yetkilileri ile bir araya geleceği duyuruldu.
2013 yılında Irak'ı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erbil'e özellikle uğramayacağını ifade etmişti. Kılıçdaroğlu, Bağdat'ta görüştüğü Şii Başbakan Nuri El Maliki'ye de Erbil ile petrol anlaşması yapan Ankara'yı şikayet etmiş ve rahatsızlığını dile getirmişti.
Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugün köşesine taşıdı CHP'nin Barzani ziyaretini ve sordu; "Acaba Kılıçdaroğlu, yeni bir Kürt açılımı mı yapıyordu yoksa planladığı sadece bir siyaset mühendisliği miydi?" Övür, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"TÜRKİYE SATILIYOR" DENDİ
Siyasette farklı eğilimler farklı değişimler olmaz mı elbette olur. Her siyasi parti yolcuğu sırasında rota değiştirebilir bir özeleştiri yapabilir geçmişte ne yaptığını ne ettiğini eksiklerini görür yeni bir siyasi hat oluşturabilir. Enteresan olan şey şu CHP Genel Başkanı ve şu andaki yönetimi dün yerin dibine batırdığı ihanetle suçladığı bir görüşmeyi ki şunun altını çizmem gerekiyor çözüm süreci ve açılım süreçleri tarihi barış adımlarıydı. Silahı, şiddeti, terörü devreden çıkartmak için yapılan adımlardı. Buna rağmen o çözüm süreci ve Barzani ile Kürt sanatçı Şivan Perver'in Diyarbakır'a gelmesi inanılmaz eleştirildi yerin dibine batırıldı her türlü ihanet lafı edildi 'böyle şey olur mu Türkiye satılıyor' dendi.
"BUNU İZAH ETMEK ZORUNDA"
Ki öncesinde zaten Kuzey Irak'taki hükümete ilişkin yaklaşımlar da inanılmazdı CIA Kürtleri demekten tutun da ağza akla gelmeyen hakaretler edildi. Böylesine bir siyasi bakıştan sonra sessiz sedasız görüşmeye geçiyorsa bir siyasi parti elbette bu sorulara cevap vermek zorunda diye düşünüyorum. Şu görüşmenin niye yapıldığını şeffaf, açık ilkeler ekseninde niye yapıldığını bir defa açıklaması gerekiyor. Hangi amaçla Türkiye'deki bir ana muhalefet partisi gidiyor Barzani ile görüşüyor. Görüşemez diye bir şey yok görüşebilir ama bunu topluma açıklarsınız kendi partinize açıklarsınız. Niye bu noktaya geldiğinizi bir defa izah edersiniz. En azından topluma karşı bir sorumluluğunuz var. Bunu izah etmek zorunda.
"TEK NEDENİ SİYASET MÜHENDİSLİĞİ"
Burada bir Kürt meselesine yönelik bölgesel gelişmelere yönelik bir açılım mı var? CHP böyle bir açılım yaptı da bizim mi haberimiz yok? Bir tek nedeni var siyaset mühendisliği. Nedir o Türkiye'de Barzani'nin etkili olabileceği bir sosyolojiden bahsediliyor. Daha doğrusu AK Parti'ye oy veren bir muhafazakar kitle var o kitleden tırtıklamaya çalışan bir yaklaşım var. Siyaset üretenler açısından Türkiye'nin geleceği açısından baktığımızda biraz o paradoksu görüp ders çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. Bir siyasi yaklaşım bir siyasi perspektif böylesine ucuz bir yaklaşımla ele alınmaması gerekir.
NEDEN TÜRK BAYRAĞI YOK?
Sonuçta Türkiye'yi temsilen oraya gidiyorsunuz. Ana muhalefet partisisiniz. Orada tabii ki Türk bayrağının olması önemli bir simgesel bir yaklaşımdır. Büyük ihtimalle HDP handikapı var orada. Böyle bir hesap yapmışlarsa ayıp ötesi bir şey. Bayrağı ikinci plana atıyor olması hakikatten utanç verici bir durum.
"CHP GÜNAHINI BERTARAF EDEMEZ"
Çözüm süreçleri ben iddia ediyorum CHP gibi bir ana muhalefet partisi destek veriyor olsaydı Türkiye bugün şiddetten kurtulurdu. PKK ve Kandil'i bile çok daha önce mat ederdi Türkiye devreden çıkartırdı. Bu yüzden CHP'nin bu açıdan günahı vardır. CHP bu günahını Barzani ile gizli kapaklı görüşerek bertaraf edemez diye düşünüyorum. Süreci sabote etti kalkıp el altından farklı bir şekilde görüşmeye çalışıyor. Bu gerçekten siyasi tutarsızlıktır.
GÖRÜŞMEDE ABD'NİN PARMAĞI VAR MI?
Oraya dikkat çekmek zorunluluğu hissettim. O heyetin önemli unsurlarından birisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı olan bir önceki dönemde Ünal Çeviköz, biz o diplomatı nereden tanıyoruz S-400'lere karşı çıkışından tanıyoruz. Karabağ meselesine nasıl bir yaklaşım sergilediğinden tanıyoruz. Bu görüşmeden nasıl bir sonuç çıkartabilir?
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