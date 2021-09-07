CHP Erbil’e neden gitti? Barzani görüşmesinin arka planını A Haber’de anlattı: Tek nedeni siyaset mühendisliği

"TÜRKİYE SATILIYOR" DENDİ

Siyasette farklı eğilimler farklı değişimler olmaz mı elbette olur. Her siyasi parti yolcuğu sırasında rota değiştirebilir bir özeleştiri yapabilir geçmişte ne yaptığını ne ettiğini eksiklerini görür yeni bir siyasi hat oluşturabilir. Enteresan olan şey şu CHP Genel Başkanı ve şu andaki yönetimi dün yerin dibine batırdığı ihanetle suçladığı bir görüşmeyi ki şunun altını çizmem gerekiyor çözüm süreci ve açılım süreçleri tarihi barış adımlarıydı. Silahı, şiddeti, terörü devreden çıkartmak için yapılan adımlardı. Buna rağmen o çözüm süreci ve Barzani ile Kürt sanatçı Şivan Perver'in Diyarbakır'a gelmesi inanılmaz eleştirildi yerin dibine batırıldı her türlü ihanet lafı edildi 'böyle şey olur mu Türkiye satılıyor' dendi.