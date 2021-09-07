CHP ile HDP arasında Kemal Kılıçdaroğlu krizi: Boş laflar ediyor
Millet İttifakı'nda HDP ve CHP arasından kurulan gizli ittifak Türkiye'nin büyük bir kısmında bilinirken, ortaklar arasında son günlerde yapılan karşılıklı açıklamalar ittifak içindeki çatlağı ortaya koydu. HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu katıldığı bir programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alırken Kılıçdaroğlu'nun daha kendi tabanının taleplerini bile yerine getiremediğini ifade etti. Katırcıoğlu ayrıca Kılıçdaroğlu'nun boş konuştuğunu da ifade etti.
KILIÇDAROĞLU BOŞ KONUŞUYOR
Katıldığı bir programda HDP ile CHP arasındaki ilişkilere değinen Katırcıoğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu boş konuşmakla suçladı ve CHP'nin kendi tabanına ulaşamadığını vurguladı.
"KILIÇDAROĞLU İÇERİĞİ BOŞ LAFLAR ETTİ"
Katırcıoğlu, "Eğer cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bizim oylarımızın önemi var ise, iktidara geldiğinizde Kürt sorunuyla ilgili yol haritanız nedir? Bunu ifade etsinler. Birkaç hafta oldu sanırım. Kılıçdaroğlu çok genel, içeriği boş laflar etti. Ben siyasetin böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"CHP KENDİ TABANININ DA TALEPLERİNİ YERİNE GETİRECEK DURUMDA DEĞİL"
CHP ile HDP tabanının yakın olduğunu söyleyen Katırcıoğlu, "İstanbul'da dolaştığımda CHP'li seçmenlerin de HDP ile yakın olduklarını biliyorum. Bizimkiler de yakın sonuç olarak. Fakat CHP kendi tabanının da taleplerini yerine getirecek durumda değil bence. Ne yapacağını söylemeden siyaset üretmek mümkün mü? Ellerindeki imkanlara göre, CHP'nin oyu mu artıyor? Hayır artmıyor. Bizim CHP ile ilişkimiz sempati ilişkisidir. Doğrudur." dedi.
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