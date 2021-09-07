MEB’den açıklama geldi: Sözleşmeli öğretmenler dikkat

Açıklamada, "Her ikisi de 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla sözleşme gereği bir yıl sözleşmelilik süresini tamamlayan/tamamlayacak eşlerin, karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunmaları zorunludur. 10 Eylül 2021 tarihine göre başvuru yapamayacak durumda olup 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla başvuru yapabilecek durumda olan sözleşmeli öğretmenlerin başvuru yapmamaları halinde diğer eşin başvurusu dikkate alınmayacaktır." ifadesine yer verildi.

Eşlerden birinin 30 Eylül 2021 itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmamış olması halinde, aynı tarih itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlayan diğer eş başvuruda bulunabilecek.