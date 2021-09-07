Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu: 19 yılda toplamda 567 kilometre uzunluğunda 364 tüneli hizmete açtık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan ve çalışmaları devam eden tünellere ilişkin açıklamada bulundu.



Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dağları deldik, denizleri aştık, son 19 yılda toplamda 567 kilometre uzunluğunda 364 tüneli hizmete açtık, ülkemize ve milletimize kazandırdık. Eser ve hizmet siyaseti ile hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.