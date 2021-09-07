Aylin Nazlıaka’yı bizzat CHP’liler yalanladı! "‘Reisi size yedirtmeyiz’ deyip üzerimize araç sürdüler" demişti

40 YILLIK CHP'LİYİM

"Reisi size yedirtmeyiz" diyerek arabayı CHP'lilerin üzerine sürdüğü ileri sürülen Vedat Aygören ise tüm iddiaları yalanladı. Aygören ifadesinde, kimseye hakarette bulunmadığını, kimsenin üzerine bahse konu ifadelerini kullanarak araç sürmediğini ifade etti. Vedat Aygören sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada da kendisinin de CHP'li olduğunu, hiçbir olaya karışmadığını ifade etti. Aygören "Yaşananlara inanamıyorum. Bu şehrin Belediye Başkanı beni çok iyi bilir, bana iş verir. 40 yıllık CHP'liyim. Ben böyle iftira görmedim" dedi.