CHP'li Aylin Nazlıaka'nın iddiası yalanlandı! O şoför konuştu: "40 yıllık CHP'liyim..."

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve beraberindeki heyetin, "Çanakkale'de 'Reisi size yedirtmeyiz' deyip üzerimize araç sürdüler" iddiası yalanlandı. Yapılan incelemede iddia ettikleri plakanın kazaya karışmadığı ortaya çıktı. Olaydan sonra gözaltına alınan ve CHP'li heyeti arabasıyla ezmekle suçlanan Vedat A. "Yaşananlara inanamıyorum. Bu şehrin Belediye Başkanı beni çok iyi bilir, bana iş verir. 40 yıllık CHP'liyim. Ben böyle iftira görmedim." dedi.

Bir dizi ziyaret için Çanakkale'ye gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve beraberindeki heyetin, otobüsten inerken bir sürücünün "Reisi size yedirmeyiz" diyerek üzerlerine araç sürdüğü ve ezilme tehlikesi yaşadıkları iddiasının tamamen asılsız olduğu ortaya çıktı. İddiaların hedefinde olan şoföre ulaşıldı.