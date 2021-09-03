CHP'li Aylin Nazlıaka'nın iddiası yalanlandı! O şoför konuştu: "40 yıllık CHP'liyim..."
CHP'li heyetin "Çanakkale'de 'Reisi size yedirtmeyiz' deyip üzerimize araç sürdüler" iddialarının odağındaki isimden flaş yalanlama. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve beraberindeki heyetin iftira attığı şoför açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı'nın kendisini tanıdığını söyleyen şoför Vedat A., "40 yıllık CHP’liyim. Ben böyle iftira görmedim." dedi.
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve beraberindeki heyetin, "Çanakkale'de 'Reisi size yedirtmeyiz' deyip üzerimize araç sürdüler" iddiası yalanlandı. Yapılan incelemede iddia ettikleri plakanın kazaya karışmadığı ortaya çıktı. Olaydan sonra gözaltına alınan ve CHP'li heyeti arabasıyla ezmekle suçlanan Vedat A. "Yaşananlara inanamıyorum. Bu şehrin Belediye Başkanı beni çok iyi bilir, bana iş verir. 40 yıllık CHP'liyim. Ben böyle iftira görmedim." dedi.
Bir dizi ziyaret için Çanakkale'ye gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve beraberindeki heyetin, otobüsten inerken bir sürücünün "Reisi size yedirmeyiz" diyerek üzerlerine araç sürdüğü ve ezilme tehlikesi yaşadıkları iddiasının tamamen asılsız olduğu ortaya çıktı. İddiaların hedefinde olan şoföre ulaşıldı.
"TURİST İNDİRİYOR SANDIM"
Polis tarafından evinde gözaltına alındığında 'neden gözaltına alındığına' anlam veremediğini belirten Vedat A. yaşananları anlattı.
Sabah'ın haberine göre Çanakkale'de inşaat işleriyle uğraştığını söyleyen Vedat A. "O gece aracımla evime doğru seyir halindeyken otelin önünde bir otobüsün uzun farlarını yakarak beklediğini fark ettim. Turist otobüsü olduğunu zannedip kendi otomobilimin farlarını söndürüp şoföre el kol hareketi yaparak, camdan önümü göremediğimi anlatmaya çalıştım. Camı açıp "uzunlarını kapat" deyip olay yerinden ayrıldım." dedi.
GÖZALTINA ALINDI
Basit bir yol tartışmasının ardından evine gittiğini ve uyuduğunu söyleyen Vedat A., "Sabah Güzelyalı'da yaptığım inşaata gittim. Akşam 17:00 gibi telefonum çaldı. Emniyetten arayarak gelmemi istediler. Emniyete gittiğimde gece dörtlüleri yakarak görüş açımı engelleyen otobüsün CHP'ye ait olduğunu öğrendim." şeklinde konuştu.
"ARACIM SAATLERCE İNCELENDİ"
"Emniyette hakkımdaki suçlamaları öğrenince şoka girdim" diyen Vedat A. "Aracımı 'Reisi size yedirtmeyiz' deyip CHP'li heyetin üzerine sürdüğümü ve otobüse çarptığımı iddia etmişler. Oysa ben polis söyleyene kadar otobüsün CHP heyetine ait olduğunu bilmiyordum. İnenlerin turist, otobüsün de tur şirketine ait olduğunu düşündüm. Aracım emniyete çekilip saatlerce incelendi. Ekspertiz gelip araçta kaza izi aradı. Yapılan incelemede olaya ait hiç bir iz bulunamadı ve bu tutanak altına alındı. Tutanakla otobüse çarpmadığım belgelenmiş oldu." açıklamasında bulundu.
"BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİRLER"
Hakkındaki iftiraları duyduğunda inanamadığını söyleyen Vedat A., "Ben eski bir CHP'liyim. Bana 'İzmirli' derler. Beni bu şehir de, partim de çok iyi tanır. Ülgür Başkanım da bilir. Ben Belediye'nin inşaat işlerini yapan biriyim. Küçük bir yol tartışmasını bu noktalara getirdiklerine inanmıyorum. Bunun üzerinden siyaset yapmaya çalışanları kınıyorum." ifadelerini kullandı.
"YİNE DE ŞİKÂYETÇİ OLMAM"
"Şikâyetçi olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Asla. Onlar benim dostlarım" diye yanıt veren mağdur isim konuşmasını şöyle tamamladı. "Onlar bana bunu yapsa da ben duruşumdan vazgeçmem. İl Başkanlığı'na gideceğim. İl Başkanımızla ve Belediye Başkanımızla görüşeceğim. Bir özür bekliyor muyum? Evet. Açıkçası bana bu karalamada bulunanlardan bir özür bekliyorum." dedi.
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