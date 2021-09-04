CHP'nin yalan terörü sürüyor! Aylin Nazlıaka'nın "Partilileri ezmeye çalıştı" dediği kişi CHP'li çıktı

CHP Parti Meclisi Üyesi ve CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka ile beraberindeki Kadın Kolları üyelerine Çanakkale'de saldırı girişiminde bulunulduğu iddia edilmişti.

'KADINLARA SALDIRI' İDDİASI

İddiaya ilişkin yaptığı açıklamada Nazlıaka, "Dün gece iki sularında Çanakkale'ye geldik. Otobüsü otelin önüne park ettik. Ben içeri girip kayıt işlemlerini yaptığım esnada, otobüsümüze, kadın kolları il başkanımıza ve CHP personeline saldırı girişimi gerçekleşmiş" demişti.

CHP'Lİ VEKİLLER TEK AĞIZ

Nazlıaka, Twitter hesabından da iddiaya ilişkin bir haberi paylaşarak "Bu saldırı girişimleri bize vız gelir! Coşkun akan bir su gibiyiz, önümüzde durmaya gücünüz yetmeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

Bu iddia CHP'li vekiller tarafından yoğun olarak paylaşılarak sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

TARTIŞMA BİLE YAŞANMADI

Olayın ardından CHP'lilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan şahıs, saldırı değil tartışmanın bile söz konusu olmadığını ve kendisinin de CHP'li olduğunu söyleyerek iddiaları yalanladı. Sosyal medyada yayımlanan görüntüde, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şahıs şunları söyledi:

"FARI KAPATMASINI SÖYLEDİM"

O gece yolda ilerlerken karşıda otobüsün farları yanıyordu. Elimi camdan çıkartıp farı söndürmesi için el işareti yaptım. Karşı taraf da bana karşılık verdi. Bütün olay bu. Aracı durdurmadık bile, kavga veya tartışma söz konusu değil.

(Sağda)

"DOĞMA BÜYÜME CHP'LİYİM"

Bir kere ben sağdan gidiyorum otobüs solda. Otobüsün kapısı sağda olduğu için bu zaten mümkün değil. Biz hedef alındık. Ben doğma büyüme CHP'liyim. CHP'li doğdum CHP'li ölürüm. "Reisi size yedirmeyeceğim" gibi bir söz söylemem mümkün değil.





