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Kartal Belediyesi’nin usulsüz ihalesi! Milli Emlak’a ait arazi için ihale açtılar

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Giriş Tarihi: 07.09.2021 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021
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Kartal Belediyesi’nin usulsüz ihalesi! Milli Emlak’a ait arazi için ihale açtılar

Borç batağında olan İstanbul Kartal Belediyesi yap-işlet-devret modeli ile bir proje yapmak istedi. Ancak o proje bakın hangi usulsüzlük ile gündeme geldi.

Aylar, yıllar geçti yıkılan Kartal stadının yerine bir çivi bile çakılmadı. Stad unutuldu yerine otopark yapıldı. Kartal Belediyesi'nin attığı yeni bir adım ise tepkileri beraberinde getirdi.

Kartal Belediyesi’nin usulsüz ihalesi! Milli Emlak’a ait arazi için ihale açtılar

KARTAL BELEDİYESİ'NDEN USULSÜZ İHALE

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram, "Mevcut Kartal Belediye Başkanlığı yap-işlet-devret modeli ile 29 yıllığına altına otopark üstüne dükkanlar ve ticari ünitelerden oluşan ve park alanı oluşan bir ihaleye çıkıyor. Kartal Belediyesi Milli Emlak'a yazı yazmış tabii cevap verilmemiş olumlu reddedilmiş buna rağmen Kartal Belediyesi usulsüz bir şekilde burayı ihale ediyor." ifadelerini kuıllandı.

Kartal Belediyesi’nin usulsüz ihalesi! Milli Emlak’a ait arazi için ihale açtılar

"İZİN ALMASI LAZIM"

Ama o ihalenin yapılması imkansız gibi çünkü yer Kartal Belediyesi'ne ait değil. Bayram, "Yer tamamen Milli Emlak'ın yeri. Genel Müdürlüğümüz ile görüştüm onlarda şaşırdılar 'bizim haberimiz dahi yok' dediler. Tabii Milli Emlak'ın bilgisi olmadan buraya yap işlet devret modeli ile bir tesis inşa edilemez ne yaparsa izin alması lazım." dedi.

Kartal Belediyesi’nin usulsüz ihalesi! Milli Emlak’a ait arazi için ihale açtılar

İşte bu usulsüz ihale için Milli Emlak, Kartal Belediyesi'ne uyarıda bulundu. Konunun takipçisi olacaklarını belirten Bayram, "Milli Emlak bir yazı yazdı ihale iptali için Kartal Belediyesi'ne ve gönderdi bu hafta iptal etmesi gerekiyor. Aksi durumda savcılığa suç duyurusunda bulunacak Milli Emlak." şeklinde konuştu.

Kartal Belediyesi’nin usulsüz ihalesi! Milli Emlak’a ait arazi için ihale açtılar

Kartal Belediyesi'nin usulsüz ihale açması kartallıların aklında soru işaretleri oluşturdu. Bayram, "Dükkanların olması şaibe oluşturdu buralar ticaret ünite olarak yapılsın istemiyor Kartal halkı altına otopark üstünde yeşil alan park alanı istiyor biz de o şekilde olmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kartal Belediyesi’nin usulsüz ihalesi! Milli Emlak’a ait arazi için ihale açtılar

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Kartal Belediyesi’nin usulsüz ihalesi! Milli Emlak’a ait arazi için ihale açtılar

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