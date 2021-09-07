Kartal Belediyesi’nin usulsüz ihalesi! Milli Emlak’a ait arazi için ihale açtılar

"İZİN ALMASI LAZIM"

Ama o ihalenin yapılması imkansız gibi çünkü yer Kartal Belediyesi'ne ait değil. Bayram, "Yer tamamen Milli Emlak'ın yeri. Genel Müdürlüğümüz ile görüştüm onlarda şaşırdılar 'bizim haberimiz dahi yok' dediler. Tabii Milli Emlak'ın bilgisi olmadan buraya yap işlet devret modeli ile bir tesis inşa edilemez ne yaparsa izin alması lazım." dedi.