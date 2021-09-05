Dışişleri Bakanlığından Gine’deki darbe girişimine dair flaş açıklama

Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Albay Mamady Doumbouya'nın, yönetime el koyduklarına ilişkin açıklamalarının yer aldığı bir video sosyal medyada dolaşıma sokulmuş, aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Conde'nin de askerler tarafından alıkonulmasına ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.

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