Dışişleri Bakanlığından Gine'deki darbe girişimine dair flaş açıklama
Dışişleri Bakanlığı Gine'deki darbeye dair bir açıklama yaptı. Bakanlık; "Gine'de meydana gelen darbe girişimini ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin alıkonulmasını kınıyor ve derin endişeyle karşılıyoruz." mesajını verdi.
Dışişleri Bakanlığı, Gine'deki darbe ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin alıkonulmasını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gine'de meydana gelen darbe girişimini ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin alıkonulmasını kınıyor ve derin endişeyle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.
"Türkiye, seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik teşebbüslerin karşısındadır." değerlendirmesine yer verilen açıklamada, dost ve kardeş Gine'de anayasal düzenin süratle yeniden tesis edilmesi, Cumhurbaşkanı Conde'nin derhal serbest bırakılması yönündeki güçlü beklentiler vurgulandı.
Açıklamada, "Türkiye, içinden geçtiği bu zor ve hassas dönemde dost ve kardeş Gine'nin yanında olacaktır." ifadesi kullanıldı.
Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden sabah silah sesleri duyulmuştu.
Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Albay Mamady Doumbouya'nın, yönetime el koyduklarına ilişkin açıklamalarının yer aldığı bir video sosyal medyada dolaşıma sokulmuş, aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Conde'nin de askerler tarafından alıkonulmasına ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.
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