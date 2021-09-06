Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç yazdı: Kılıçdaroğlu’nun asıl amacı FETÖ’ye özgürlük!

Niyet belli. Açık açık da söylüyor:

"O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim..."

İlk bakışta gayet masum ve haklı bir tutum. Gadre uğrayanları korumaya yönelik gibi duruyor.

Fakat asıl amaç farklı.

Asıl amaç, FETÖ'ye özgürlük!

Bugüne kadar 125 bin kişi KHK ile işten çıkarıldı, bunlardan 14 bini görevlerine iade edildi.

Geri kalanların sakatı var...

102 bin kişi reddedilmiş. Mahkeme tarafından.

Böylece "memuriyet" hakları da düşmüş.

Bunların içinde soru çalanlar, hak yiyenler, sınava kendi yerine yeğenini sokanlar... Her türlü rezil var.

Ama Kılıçdaroğlu "herkesi" kurtaracak, hepsini.

Neden?

Bu adamın FETÖ'yle "iltisakı" nedir?

"Affettim" ayağından Fetullah da Ayetullah Humeyni gibi uçakla Esenboğa'ya inecek midir?

Bir adım sonrası, Fetullah'ın, Akın İpek'in onun için yaptırdığı saraya intikal etmesidir.

Gerisini düşünmek bile istemiyorum.

***

İşin en güzel yanı, FETÖ tarafından yıllarca pisi pisine hapis yatırılmış hiçbir arslan Kemalist'in ağzını açıp da Kemal Bey'e "sen ne yapıyorsun" diyememesidir.

Çünkü hiçbirinde Muharrem İnce kadar yürek yok.

Ağzını açan kendini kapının önünde bulacak çünkü.

Hiçbir arslan Kemalist, HDP ile ittifak yapılmasına karşı da sesini çıkaramadı ve çıkaramıyor.

Bir pis koltuk uğruna...

"Hesapça Atatürk'ün koltuğunda oturan" Kılıçdaroğlu "memleketi felakete sürükleyeceğim" diye bas bas bağırıyor...

Aklıma, İran devriminde önceleri Humeyni'yi destekleyen Beni Sadr geldi.

Pabucun pahalı olduğunu görünce çarşafa girip kadın kılığında Paris'e kaçmıştı...

Arslan Kemalistler, Hanya'yı Konya'yı anladıkları zaman hangi kılığa girecekler?

Ben Kemalistler dedim, siz aynı zamanda "liberaller" diye de anlayınız.

Bakalım Fetullah onlara Noel geceleri kafayı çekip çekip gidecekleri kilise de inşa eder mi?

Sarı votkanın modası geçti, başka bir şey içsinler.

Zıkkımın peki uyar mı?