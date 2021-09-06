Aşı olmayanlara hayat artık daha zor! PCR test dönemi resmen başladı!

OTOGARDA BELİRSİZLİK

Yeni uygulamaya yönelik Büyük İstanbul Otogarı'nda dün düşünceli bir bekleyiş vardı. Herhangi bir hazırlık yapılmadığını belirten bilet satıcısı Kamil Fırat "Uygulama hem toplum sağlığı hem de güvenli seyahat için çok faydalı olacak ama aklımızda çok soru var. Yarın burası ana baba günü olacak. Aşısız ve PCR testi yaptırmamış birçok insan burada uzun kuyruklar oluşturacak. Burada mobil aşı ve test merkezleri kurulması lazım ama şu an herhangi bir hazırlık yok ve bize de bilgilendirme yapılmadı" dedi.