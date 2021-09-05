Milli Savunma Bakanlığı son dakika duyurdu! 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Pençe Şimşek bölgesinde 3 PKK’lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla, Zap bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada düzenlene harekatlarla 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Pençe Şimşek bölgesinde 3 PKK'lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla, Zap bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
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