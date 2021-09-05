Veliler dikkat! Bilim Kurulu üyesinden uyarı geldi

'ÖĞRETMEN VE İDARİ YAPININ ROLLERİ ÇOK ÖNEMLİ'

Özkan, 15 yaş üstü gruba da aşının açıldığını hatırlatarak, "Tam aşılı olma sürecinde de daha dikkatli olmalıyız. Mesela bugün aşı olduk, Pazartesi günü okullar açıldı, daha aşının koruyuculuğu başlamamış oluyor. 'İkinci dozdan 14 gün sonra' diye tanımlıyoruz. Ama aşılarımız tam olsa bile kuralları asla elden bırakmamamız gerekiyor. Öğrencilerimiz bu konuda çok duyarlılar, onların bu kurallara daha sıkı uyacaklarına eminim. Okulda öğretmen, personel, idari yapı var, onların da görevi var. Onların da çok önemli rolleri var. Bu kurallara onlar dikkat ederek uyarsalar, öğrencilerin uygulaması çok daha kolay olacaktır. Eğer onlar uymazlarsa öğrenciler, büyüklerini örnek alarak onlar da uymayabilir. Bu süreçte eğer bunlara uymazsak okul içinde çocuklarımız hastalanabilir. Biliyorsunuz onlar daha az şikayet ile geçiriyor bu hastalığı, hasta olursalar eve getirebilirler. Evde aşısı tamamlanmamış ya da başka hastalığı olan kişi varsa onlara taşıyabilirler, bu tür riskler var. Bu yüzden bireysel korunmayı çok önemseyeceğiz" diye konuştu.