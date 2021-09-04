Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Açılış Programı”nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Açılış Programı'nda konuştu.

2013'ten beri faaliyette olan Diş Hekimliği Fakültesinin halen 81 öğretim kadrosuyla eğitim ve diş hastalıkları tedavisi hizmetlerini yürüttüğünü ve yeni öğrencilerle birlikte mevcudun 452'ye ulaştığını belirten Erdoğan, yeni hizmet binası sayesinde hem eğitim öğretim hem de vatandaşlara verilen diş sağlığı ve tedavisi hizmetlerinin kalitesinin nitelik ve nicelik olarak yükseleceğini söyledi.





Erdoğan, üniversitenin kurucular kuruluyla da bir araya gelerek, tamamlanan çalışmaları ve bundan sonra yapılacak işlerin istişare edileceğini bildirerek, "Rize'nin her meselesini kendi meselemiz olarak görüyoruz. Şehrimizde geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketlerinde ortaya çıkan zararların telafisi için de hamdolsun tüm kurumlarımız, hayırseverlerimiz hep birlikte seferber oldular ve süratle de bu felaketin enkazını ortadan kaldırmayı başardık." diye konuştu.