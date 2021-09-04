Son dakika: Başkan Erdoğan Rize'de! Güneysu Camii'nin eski imamı Alim Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu Merkez Camisinde görev yapmış olan Osman Yılmaz için kılınan cenaze namazına katıldı. Törende kısa bir konuşma yapan Başkan Erdoğan, "75 yıllık ömrünü hizmete adamıştır. Kapı kapı nasıl dolaştığını bilirim. Emekliliğine kadar olan süreçte verdiği gayretlerin şahidiyim" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Güneysu Camii'nin eski imamı Osman Yılmaz'ın cenaze törenine katıldı.
Başkan Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Bugün Güneysu ilçemizde gerçekten çok büyük hizmetleri olan ve 75 yıllık ömrünü özellikle devlete hizmetle geçiren, gayretleriyle gerçekten önemli hocamızı hakka uğurluyoruz. Osman hocamızın özellikle hizmetlerine şahidim. Bu camimizin yapımında Osman hocamızın kapı kapı nasıl dolaştığını bilirim. Yetiştirdiği talebeleri ve emekliliğine kadar olan süreçte verdiği gayretlerin şahidiyim."