Son dakika: Başkan Erdoğan Rize’de! Güneysu Camii’nin eski imamı Alim Osman Yılmaz’ın cenaze namazına katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Güneysu Camii'nin eski imamı Osman Yılmaz'ın cenaze törenine katıldı.

Başkan Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün Güneysu ilçemizde gerçekten çok büyük hizmetleri olan ve 75 yıllık ömrünü özellikle devlete hizmetle geçiren, gayretleriyle gerçekten önemli hocamızı hakka uğurluyoruz. Osman hocamızın özellikle hizmetlerine şahidim. Bu camimizin yapımında Osman hocamızın kapı kapı nasıl dolaştığını bilirim. Yetiştirdiği talebeleri ve emekliliğine kadar olan süreçte verdiği gayretlerin şahidiyim."