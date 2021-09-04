İzmir’de CHP’liler birbirine girdi! Partililer Cumhur İttifakı’na destek verdi

İzmir'in ilçelerinden Gaziemir'de Yeşil Mahalle 1279 ada 6 parselde bulunan, toplam 294 metrekare olan arazinin belediyeye ait olan 108 metrekaresinin satışına ilişkin önerge CHP'li meclis üyeleri arasında derin çatlak yarattı.

Geçtiğimiz günlerde arsa sahibi, belediyeye ait olan hisseyi de almak için başvuruda bulunmuştu. Arazinin satılmayıp, kat karşılığı olarak işlem görmesi halinde belediyeye 55 metrekare 1 artı 1 daire verileceği belirtilirken, arsa sahibinin satış talebi Bayındırlık ve İmar Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonlarına havale edilmişti. Bayındırlık ve İmar Komisyonu, arsanın kat karşılığı olarak kullanılması yönünde karar verirken, Plan Bütçe komisyonundan ise satış kararı çıkmıştı.