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70 yıllık hayal bugün gerçek oluyor! Başkan Erdoğan Salarha Tüneli'ni hizmete açıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.09.2021 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021
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70 yıllık hayal bugün gerçek oluyor! Başkan Erdoğan Salarha Tüneli’ni hizmete açıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Rize'deki temaslarının ardından geceyi Güneysu'daki baba ocağında geçirdi. Bugün de Salarha Tüneli’ni açacak. Rize kent merkezi ile Salarha Vadisi'ni kavuşturan Salarha Tüneli ve bağlantı yollarının yapılmasıyla Rize Güney Çevre Yolu ile Küçükçayır il yolu arasındaki bağlantı sağlanarak 70 yıllık hayal gerçekleşti. Rize'nin kuzey ve güneyini en yakın istikamette birleştiren yaklaşık 3 bin metre uzunluğundaki çift tüp Salarha Tüneli ile mevcut güzergah 8,75 kilometre kısalacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, deniz ve kara ulaşım imkanlarıyla Türkiye'yi Kafkaslar, Orta Asya ve İran'a açılan ana güzergah üzerinde olan Rize, kalkınmada öncelikli iller arasında yer alıyor.

Hayata geçirilen önemli kara yolu yatırımlarıyla Rize'nin potansiyeli artırılırken aynı zamanda şehir içi, bölgesel ve uluslararası ulaşım standardı da yükseliyor.

Rize kent merkezi ile Salarha Vadisi'ni kavuşturan Salarha Tüneli ve bağlantı yollarının yapılmasıyla Rize Güney Çevre Yolu ile Küçükçayır il yolu arasındaki bağlantı sağlanarak 70 yıllık hayal gerçekleşti. Rize'nin kuzey ve güneyini en yakın istikamette birleştiren yaklaşık 3 bin metre uzunluğundaki çift tüp Salarha Tüneli ile mevcut güzergah 8,75 kilometre kısalacak.

Taşıt trafiğine 2x2 şeritli hizmet verecek Salarha Tüneli ve bağlantı yolarında, toplam 230 metre uzunluğunda 3 ön germeli kiriş sistemine sahip köprü bulunuyor.

Projenin toplam uzunluğu 4,30 kilometre bölünmüş yol olup yaklaşık 3 bin metre uzunluğuna sahip çift tüp Salarha Tüneli ile bağlantı yolları tamamlanarak 4 Eylül'de hizmete sunulacak.

Salarha Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynaklar kullanıldı.

Projeyle doğu-batı koridorundaki Rize Güney Çevre Yolu ile Kuzey-Güney koridorundaki Küçükçayır il yolu arasındaki bağlantı sağlanacak.

Hızlı ve güvenli trafik akışıyla önemli turizm ve sanayi merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlayan Salarha Tüneli ve bağlantı yollarıyla mevcut mesafe 8,75 kilometre kısalacak. Bu durum, zamandan elde edilecek 15 dakikalık kısalmanın yanı sıra 46 milyon liralık tasarrufla ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

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