CHP'li İBB'den kan donduran sorumsuzluk! Türkiye'nin gündemine oturan görüntüler sonrası Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı
CHP'li İBB, verdiği vaatlerin hiçbirini yerine getiremezken var olan hizmetlerin de kötüye gitmesi İstanbulluları çileden çıkardı. Son olarak bir hayvanseverin paylaştığı fotoğraf tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Kısırlaştırma işlemi tamamlanmayan bir köpeğin iç organları açık bir halde sokağa bırakıldığı görüntüler dehşete düşürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntünün ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı.
Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP'li İBB'nin yeni rezaleti görenleri şoke etti. Bir hayvanseverin paylaştığı fotoğraflarda kısırlaştırma işlemi tamamlanmayan bir köpeğin iç organları açık bir halde sokağa bırakıldığı görüldü. Paylaşılan fotoğrafların ardından İmamoğlu'na tepki yağdı.
Skandal olay İstanbul Esenyurt'ta günyüzüne çıktı. İddiaya göre bir sokak köpeği kısırlaştırma işlemi yapılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince alındı. Ancak zavallı köpek, kısırlaştırma tedavisi bitmeden, vücudundaki yarıkla birlikte tekrar sokağa atıldı. İç organları dışarıya sarkmış halde bulunan köpeğin içler acısı halini gören vatandaşlar, duruma el attı. Kanlar içerisinde yaşam savaşı veren zavallı köpek vatandaşlarca veteriner ekiplerine teslim edildi. İçler acısı haldeki köpeğin kan donduran görüntleri hayvansever bir sosyal kullanıcı tarafından günyüzüne çıkarıldı.
Açıklamalarda bulunan Umaş "Görüntüyü bir takipçim bana gönderdi. Aklım almadı, bu kadar da olamaz dedim. Zaten İBB köpekleri topluyor, kısırlaştırma yapıp yapmadıkları belli değil, sonra kafalarına göre başka yerlere atıyorlar. Köpeklerin kendi yaşadıkları, bildikleri mahallelere bırakmıyorlar. Zaten sadece kısırlaştırma yapıyorlar, onu da ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar" dedi.
"ŞEHRİNİZDE YAŞAYAN HİÇBİR HAYVANLA İLGİLENMİYORSUNUZ"
Köpeğin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Sinem Umaş isimli sosyal medya kullanıcısı; "Sayın Ekrem İmamoğlu bizi hiç muhattap almıyor, şehrinizde yaşayan hiçbir hayvanla ilgilenmiyorsunuz. Bu köpek bugün İBB ekipleri tarafından kısırlaştırma yapılıp tedavisi bitmeden atılmış. Bağırsakları ameliyat yerinden fırlamış ve bu halde dolaşırken Esenyurt'ta bulunmuş." dedi.
"İŞE YARAMAYAN BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU"
Sinem Umaş "Bir tane işe yaramayan belediye başkanı Ekrem İmamoğlu siz seçildiğinizden beri hayvan nüfusu patladı İstanbul'da. Kısırlaştırma yok, alınan köpekler geri mahallesine bırakılmıyor. Barınaklar ölüm yuvası, işkence görüyor ve açlıktan ölüyorlar." dedi.
"MAALESEF AMELİYATA BİLE ALINAMADAN ÖLMÜŞTÜR"
Sinem Umaş; "Hayvanı gönüllüler alıp veterinere yetiştirmiş ama maalesef ameliyata bile alınamadan ölmüştür. Vebali Büyükada'daki atlarla beraber senin boynunadır. Ekrem İmamoğlu sen git zafer kutlamalarında havai fişek gösterilerine milyarlar harcayıp kuşları öldürmeye devam et." dedi.
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