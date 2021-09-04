CHP’li İBB’den kan donduran sorumsuzluk! Türkiye’nin gündemine oturan görüntüler sonrası Ekrem İmamoğlu’na tepki yağdı

"ŞEHRİNİZDE YAŞAYAN HİÇBİR HAYVANLA İLGİLENMİYORSUNUZ"

Köpeğin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Sinem Umaş isimli sosyal medya kullanıcısı; "Sayın Ekrem İmamoğlu bizi hiç muhattap almıyor, şehrinizde yaşayan hiçbir hayvanla ilgilenmiyorsunuz. Bu köpek bugün İBB ekipleri tarafından kısırlaştırma yapılıp tedavisi bitmeden atılmış. Bağırsakları ameliyat yerinden fırlamış ve bu halde dolaşırken Esenyurt'ta bulunmuş." dedi.

"İŞE YARAMAYAN BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU"

Sinem Umaş "Bir tane işe yaramayan belediye başkanı Ekrem İmamoğlu siz seçildiğinizden beri hayvan nüfusu patladı İstanbul'da. Kısırlaştırma yok, alınan köpekler geri mahallesine bırakılmıyor. Barınaklar ölüm yuvası, işkence görüyor ve açlıktan ölüyorlar." dedi.