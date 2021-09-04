Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’ndan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

"BİR HEYKEL DEĞİL AMA..."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan projeye ilişkin dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Karaismailoğlu, köprünün fotoğrafını paylaşan Karaismailoğlu, "Bir heykel değil ama... #1915ÇanakkaleKöprüsü" ifadelerine yer verdi.

KÖPRÜNÜN İKİ AYAK ARALIĞI 2023 METRE

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkan, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı.