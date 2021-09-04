Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı
Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımı devam ediyor. Projenin son tabliye bloku şantiye alanına ulaştırılırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımı devam ediyor.
Köprünün ağırlığı 105 bin tonu bulan kalıcı çelik yapılarının imalatlarını gerçekleştiren ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen her biri yaklaşık 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye blokunun sonuncusu, şirkete ait GMK-1 isimli özel gemiye yüklendi.
Gölcük'teki tesisten gemiyle 31 Ağustos'ta yola çıkan son tabliye, bu sabah Gelibolu'daki şantiye alanına ulaştı.
1500 metrekarelik dev Türk bayrağıyla aydınlatılan tabliye bloku, çalışmaların devamı itibarıyla yerine monte edilecek.
MONTAJLAR AY SONUNA BİTECEK
Her biri 45 metre genişliğinde ve 48 metre uzunluğundaki tabliyelerin montajının ay sonu bitirilmesi planlanıyor.
"BİR HEYKEL DEĞİL AMA..."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan projeye ilişkin dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Karaismailoğlu, köprünün fotoğrafını paylaşan Karaismailoğlu, "Bir heykel değil ama... #1915ÇanakkaleKöprüsü" ifadelerine yer verdi.
KÖPRÜNÜN İKİ AYAK ARALIĞI 2023 METRE
Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkan, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı.
Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.
İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.
"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3,5 metre yüksekliğe sahip. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.
Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor.
Bir heykel değil ama...#1915ÇanakkaleKöprüsü pic.twitter.com/pW81n00rF4— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) September 3, 2021
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