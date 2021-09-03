Türk Hava Yolları’ndan son dakika zorunlu PCR testi uyarısı! Kimler zorunlu PCR testi yaptırmak zorunda? Kimlerden PCR testi isteniyor? 6 Eylül...

İŞTE GENELGENİN DETAYLARI

"Başta öğretmenler olmak üzere, eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin/görevlilerin aşılı/geçirilmiş hastalık durumunda (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları halinde, bu kişilerden haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenilecek.