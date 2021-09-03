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Türk Hava Yolları'ndan son dakika zorunlu PCR testi uyarısı! Kimler zorunlu PCR testi yaptırmak zorunda? Kimlerden PCR testi isteniyor? 6 Eylül...

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Giriş Tarihi: 03.09.2021 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021
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Türk Hava Yolları’ndan son dakika zorunlu PCR testi uyarısı! Kimler zorunlu PCR testi yaptırmak zorunda? Kimlerden PCR testi isteniyor? 6 Eylül...

Türk Hava Yolları tarafından yapılan son dakika açıklamasında 6 Eylül tarihi itibarıyla iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculara PCR testi sunma zorunluluğu getirildiği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin bir genelge yayımlamış ve aşı olmayan kişilere yönelik çok sayıda faaliyet için PCR testi zorunluluğu getirildiğini duyurmuştu.

Türk Hava Yolları (THY) yolcularına yönelik yaptığı uyarıda 6 Eylül tarihi itibariyle iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculara PCR testi sunma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

6 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan duyuruda, "İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, 6 Eylül tarihinden itibaren uçuşlarımızda HES kodu aracılığıyla aşılı olma/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranacaktır. Uçuşa kabul kriterinize uygunluğunuzun HES kodu üzerinden sorgulanabilmesi için Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden paylaşım onayı vermeniz gerekmektedir" denildi.

İŞTE GENELGENİN DETAYLARI

"Başta öğretmenler olmak üzere, eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin/görevlilerin aşılı/geçirilmiş hastalık durumunda (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları halinde, bu kişilerden haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenilecek.

Sonuçlar okul idaresi tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.

ÇOK SAYIDA ETKİNLİKTE ZORUNLU

PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) girmek isteyen ya da şehirler arası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanacak kişiler, aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi durumunda olup olmadığını Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol ederek PCR negatif test raporu almaları gerekip gerekmediğini öğrenebilecek.

Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirler arası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanacak."

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