Başkan Erdoğan'a memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde sevgi seli
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin İkizdere ilçesinde katıldığı bazı programların ardından Güneysu ilçesine gitti. Başkan Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanlığı binasından çıkışında kendisini bekleyen hemşehrileri ile görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin İkizdere ilçesinde katıldığı bazı programların ardından Güneysu ilçesine giti.
AK Parti İlçe Başkanlığına geçen Erdoğan burada partililerle ve vatandaşlarla görüştü.
Başkan Erdoğan, İlçe Başkanı Mehmet Akif Köse ve Belediye Başkanı Rıfat Özer'den bilgi aldı.
Başkan Erdoğan, parti binası çıkışında kendisini bekleyen hemşehrileri ile görüştü.
Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratlarında bulundu.
Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Erdoğan, daha sonra ilçedeki ikametine geçti.
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