CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ı heykel açılış töreninde şoke eden olay: Tek başına kaldı
Datça Belediyesi Sanayi Sitesi'nin girişine konulması için bir heykel yaptırdı. Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar heykelin açılışının yapılacağı törene geldiğinde ise büyük bir şoka uğradı. Alanda sanayi esnafından kimseyi göremeyen Başkan Uçar, bu durumda açılışı yapmayacağını belirtti. Uçar açılış töreninden esnafın habersiz olduğunu öğrenmesinin ardından "Öncelikle heykelin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ancak bir eksiğimiz var. Sanayi esnafının olmadığı bir şeyin açılışını ben yapmam." ifadelerini kullandı.
Datça Belediyesi Sanayi Sitesi'nin girişine konulması için bir heykel yaptırılmasını istedi. Dallarında meyve olarak, sanayi çarşısı esnafından her ustanın gerçek bir iş aletinin tasvir edildiği heykel, Datça Belediyesi tarafından Sanayi Sitesi girişinde düzenlemesi yapılan alana yerleştirildi.
AÇILIŞ TÖRENİNDE KİMSE YOK
Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, demir profil üzerine 3 metre yüksekliğinde ve 5 ton ağırlığındaki heykelin açılışı için bugün saat 19.00'da yapılacak açılış törenine geldiğinde şoka uğradı. Alanda sanayi esnafını göremeyen Uçar, önce yanındaki görevlilerden olayın araştırılmasını istedi. Esnafın açılış töreninden habersiz olduğunu öğrenen Uçar, bu durum karşısında heykelin açılışını yapmayacağını söyledi.
"BÖYLE AÇILIŞ OLMAZ"
Açılışı bir hafta sonraya erteleyen Uçar, "Öncelikle heykelin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ancak bir eksiğimiz var. Sanayi esnafının olmadığı bir şeyin açılışını ben yapmam. Açık ve net söylüyorum. Benim esnafımın buradaki açılıştan haberi yok. Bu iş olmaz. Bu açılışı erteleyeceğiz. Sanayi esnafımıza da haber vereceğiz"
" Bu demirden de olsa, benim için altından da kıymetli. Heykelin üzerinde, her esnaf arkadaşımın günlük olarak kullandığı bir aleti var. Çok güzel bir düşünce, ayrı bir güzellik. Ancak böyle açılış olmaz" dedi. Belediye Başkanı Uçar, açılışın 11 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de yapılacağını duyurdu.
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