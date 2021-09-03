CHP’li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar’ı heykel açılış töreninde şoke eden olay: Tek başına kaldı

" Bu demirden de olsa, benim için altından da kıymetli. Heykelin üzerinde, her esnaf arkadaşımın günlük olarak kullandığı bir aleti var. Çok güzel bir düşünce, ayrı bir güzellik. Ancak böyle açılış olmaz" dedi. Belediye Başkanı Uçar, açılışın 11 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de yapılacağını duyurdu.

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