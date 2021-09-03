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Başkan Erdoğan’a Rize’nin Güneysu ilçesinde sevgi seli

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Giriş: 03.09.2021 23:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri'nin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığına geçen Erdoğan burada partililerle ve vatandaşlarla görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin İkizdere ilçesinde katıldığı bazı programların ardından Güneysu ilçesine geldi.

AK Parti İlçe Başkanlığına geçen Başkan Erdoğan burada partililerle ve vatandaşlarla görüştü.

Başkan Erdoğan, İlçe Başkanı Mehmet Akif Köse ve Belediye Başkanı Rıfat Özer'den bilgi aldı.

Başkan Erdoğan, parti binası çıkışında kendisini bekleyen hemşehrileri ile görüştü.

Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratlarında bulundu.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Erdoğan, daha sonra ilçedeki ikametine geçti.

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