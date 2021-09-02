Sinop’ta yaralar sarılıyor: Sanayi sitesine 20 günde yeni dükkanlar kuruldu

Esnaf Hasan Yılmaz da devletin ilk günden itibaren kendilerine destek olduğunu belirterek, "Sanayi çok kötü durumdaydı, sanayinin ayağa kalkması için devletimiz elinden geleni yaptı. Benim de dükkanım yıkıldı. Şimdi toparlanmaya çalıyorum. Yetkililer kira gibi çeşitli yardımlar da yapılacağını söylediler. Devletimize güveniyorum. Dükkanı yıkılan bazı arkadaşlarımız için de dükkanlar inşa ediliyor, inşallah herkes için hayırlı olur" dedi.