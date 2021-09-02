Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan İstanbul halinde yaşananlar hakkında flaş açıklama

2021 Yılı Ağustos Ayı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Ataşehir'deki bir halde yaşananlar olaylar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da bir halde yaşananlar hakkında açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ticaret Bakanlığı olarak biz piyasayı bozucu faaliyetlerde bulunanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşımızın hakkını kimseye yedirmeyiz. Ticaret Bakanlığı olarak biz piyasayı bozucu faaliyette bulunanlara tekel oluşturarak fiyatları manipüle edenlere asla ve asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Emniyet güçleri tarafından yapılan inceleme sonucunda, bahse konu olayın geçen günlerde İstanbul'un Ataşehir ilçesinde hal olarak çalışan bir işyerinde meydana geldiği, sebzeleri çöp arabasına döken şahsın iş yeri çalışanı yabancı uyruklu K.J. olduğu belirlenmiş, işyerinde yapılan kontrolde, sigortasız olarak çalıştırıldığı ortaya çıkan K.J. ile iş yeri sahibi F.K. adlı şahıslar gözaltına alındı.

Yakalanan zanlılar sorgulanmak üzere karakola götürüldü.