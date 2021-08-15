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Son dakika: Sinop Ayancık’ta Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.08.2021 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021
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Son dakika: Sinop Ayancık’ta Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor

Sinop’un Ayancık ilçesinde jandarma ekipleri sel mesaisi yapıyor. Yaraların sarılmasına destek veren ekipler, her alanda ilçe halkı ve gönüllülerle görev yapıyor.

Jandarma komandolar gelen erzak yardımlarını yıkık köprüden gönüllülerle oluşturulan insan zinciri ile geçiriyor, su basan Ayancık Devlet Hastanesi'nin de temizliğini yapıyor.

Hastanedeki çamura bulanan eşyaları dışarı çıkaran jandarmalar, kirlenen bölgeleri su ve deterjanla yıkıyor. Ellerinde küreklerle ihtiyaç olan yerlere koşturan jandarma, ayrıca helikopterlerle insanları kurtarmaya devam ediyor. Jandarma personeli helikopterlere de yardım malzemeleri taşıyarak, ihtiyaç sahibi bölgelere aktarılmasını sağlıyor.

Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor MEHMETÇİK VATANDAŞIN YARALARINI SARIYOR

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