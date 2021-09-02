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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar da katılıyor

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Giriş Tarihi: 02.09.2021 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar da katılıyor

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın katılımıyla toplanacak.

Sağlık Bakanlığında saat 16.30'da başlayacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında 2021-2022 eğitim öğretim döneminde alınacak salgın tedbirleri değerlendirilecek.

Toplantının ardından basın açıklaması yapılacak.

Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı, 290 kişi hayatını kaybetti.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı, 290 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 164 oldu.

1 EYLÜL 2021 VAKA TABLOSU

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,24, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,20 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 94 milyon 873 bin 884'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 706 bin 330 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Eskişehir olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse, 2 haftada en az 335.000 yeni vakamız, 4.000 yeni can kaybımız olur. Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz." mesajını verdi.

Bilim Kurulu toplanıyor! BİLİM KURULU TOPLANIYOR!

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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