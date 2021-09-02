İYİ Parti’de yumruklu kavga! Musa Ertugan ve Nail Çelebioğlu...

Son dönemde parti içerisinde skandalların ardı arkası kesilmeyen İP'de bu kez yumruklu kavga patlak verdi. Genel Merkez Kurucular Kurulu Üyesi Musa Ertugan ile eski İYİ Parti Kurucu İl Başkan Yardımcısı Nail Çelebioğlu, parti binası önünde bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.