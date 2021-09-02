İYİ Parti'de yumruklu kavga! Musa Ertugan ve Nail Çelebioğlu...
Skandallarıyla gündemden düşmeyen İYİ Parti'de yeni bir kaos yaşandı. İYİ Parti Genel Merkez Kurucular Kurulu Üyesi Musa Ertugan ile Antalya İl Başkan Yardımcısı Nail Çelebioğlu kavga etti. İYİ Parti'deki yumruklu kavga Türkiye'nin gündemine oturdu.
İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı'nda yumruklar konuştu. Genel Merkez Kurucular Kurulu Üyesi Musa Ertugan ile eski İYİ Parti Kurucu İl Başkan Yardımcısı Nail Çelebioğlu arasında yumruklu kavga çıktı.
Parti binası önünde yaşanan kavga esnasında sol gözüne darbe alan Çelebioğlu'nun yapılan tetkiklerde gözünün arka kısmında kırık olduğu tespit edildi.
Son dönemde parti içerisinde skandalların ardı arkası kesilmeyen İP'de bu kez yumruklu kavga patlak verdi. Genel Merkez Kurucular Kurulu Üyesi Musa Ertugan ile eski İYİ Parti Kurucu İl Başkan Yardımcısı Nail Çelebioğlu, parti binası önünde bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.
RAPOR ALIP ŞİKAYETCİ OLDU
Çıkan kavga esnasında sol gözüne darbe alan Nail Çelebioğlu, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilirken, yapılan tetkiklerde gözünün arka kısmında kırık olduğu belirlendi.
Hastaneden "10 gün iş göremez" raporu aldığı öğrenilen Çelebioğlu, karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayetinde gözlüğünün kırıldığını ve kol saatinin de kayıp olduğunu kaydetti.
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