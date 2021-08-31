İYİ Parti lideri Meral Akşener’den haddi aşan sözler! Halk karşılığını verdi

İşet o paylaşımlardan bazıları;

"Gemileri karadan yürüten Atamızı, İBB otobüslerini ittiren İmamoğlu'na benzetmek de ne bileyim..."

"Peygamber tarafından müjdelenen Fatih Sultan Mehmet ile İmamoğlu'nu bir tutan zihniyet işte çok denecek bir şey yok..."

"Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet Han'a benzetmesini gülünç buluyorum."

"En büyük vebal nedir bilir misiniz? Hak etmeyenlere makam mevki vermektir."

"Valla görmeyeli çok şey değişti. İmamoğlu'nun 2. Fatih Sultan Mehmet olduğu ortaya çıktı."