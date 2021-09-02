Skandal imalarda bulunan CHP'li Özcan'a karşı protesto! Siyah çelenk bıraktılar
Kendisinden yardım isteyen kadına çirkin imalarda bulunan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tepkilerin odak noktasına gelmişti. Özcan'ın skandal açıklamalarına bir tepki de Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan geldi. Yazıcı, "Hiçbir talep önemsiz değildir, hele ki komik hiç değil." ifadelerini kullandı. Öte yandan bir grup kadın, Bolu Belediyesi binası önüne “Tüm kadınlar adına Tanju Özcan’ı kınıyoruz” yazılı çelenk bıraktı.
Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili skandal açıklamalarda bulunan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yardım isteyen bir kadın hakkında sarfettiği sözler Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.
Özcan'ın çirkin imalarına bir tepki de Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan geldi.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yazıcı, "Merhaba. Ben Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı. İlçemdeki istisnasız her vatandaşımız başımızın tacıdır. Talepleri bizim için talimattır. Hiçbir talep önemsiz değildir, hele ki komik hiç değildir. Saygılarımla. İyi akşamlar" ifadelerini kullandı.
AK Parti binasından çıkarak ellerindeki, "Tüm kadınlar adına Tanju Özcan'ı kınıyoruz" yazılı pankartla yürüye geçen parti üyesi kalabalık kadın grubu, Bolu Belediyesi hizmet binası önüne kadar yürüdüler.
Merhaba. Ben Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı. İlçemdeki istisnasız her vatandaşımız başımızın tacıdır. Talepleri bizim için talimattır. Hiçbir talep önemsiz değildir, hele ki komik hiç değildir. Saygılarımla. İyi akşamlar.— Dr. Şadi Yazıcı (@drsadiyazici) September 1, 2021
Siyah çelenk belediye binası önüne konulmasının ardından AK Parti Bolu İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Emine Erdal, şunları söyledi, "Bugün buraya maalesef; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kadınlık onurunu zedeleyen, mide bulandıran imalı ve alaycı sözleri nedeniyle toplanmış bulunmaktayız. Söylemleri ve davranışlarıyla birçok kez güzelim şehrimizin adını ülke gündemine layık olmadığı şekliyle taşıyan Özcan, bizleri bir kez daha utandırmayı başarmıştır." dedi.
"KADINLAR ADINA ÇOK İNCİNDİM"
Evlat hasreti çeken anneler adına çok incindim, Kadınlar adına çok incindim, diyen Erdal; "Tanju Özcan'ın katıldığı You Tube kanalındaki programı izlerken tesettürlü bir kadının tüp bebek tedavisi için yardım istemesiyle ilgili anısını anlatırken surat ifadesinden de inanın bir kadın olarak çok incindim. Ulusal basına çıkma çabası yüzünden ormandaki ayıyı, sığınmacının suyunu, şimdide kadınların gururunu kullanmasından çok sıkıldık. Yıllardır bu kadın tesettürlü, bu kadın tesettürsüz ayrımcılığından da çok sıkıldık. Kadın üzerinden yapılan her türlü alay, aşağılama ve taciz içeren imalardan da çok sıkıldık. Keşke Sosyal Siyasal ve ekonomik alanda kadın erkek yerine insan olmak kavramını kullanabilseydik. Keşke Kadın ve erkek olabilmeyi aile içine bırakabilseydik. Abant'ı, Yedigöller'i, Gölcük'ü, Esentepe'si, Kaya evleri, kaplıcaları, hanları, hamamları ile anılan Akşemsettin diyarı şehrim uzun zamandır hak etmediği şekilde anıldığı için çok üzgünüm. Sayın başkanın görevi şehrimizi geldiği noktadan daha da ileriye taşımak olmalıdır. Kendisini şahsım adına, tüm kadınlar adına, ama en çok da anısına konu olan kadın adına kınıyorum." dedi.
NE OLMUŞTU?
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü bir kadınla ilgili anısını şöyle anlattı: "Bir açılış yapıyoruz Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. 'Tanju bey bir konu var konuşabilir miyiz' dedi. Ben de 'Hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz?' dedim. 'Sıkıntı yok' dedi. 'Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?' dedi. 'Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim' dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var..."
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