Skandal imalarda bulunan CHP’li Özcan’a karşı protesto! Siyah çelenk bıraktılar

"KADINLAR ADINA ÇOK İNCİNDİM"

Evlat hasreti çeken anneler adına çok incindim, Kadınlar adına çok incindim, diyen Erdal; "Tanju Özcan'ın katıldığı You Tube kanalındaki programı izlerken tesettürlü bir kadının tüp bebek tedavisi için yardım istemesiyle ilgili anısını anlatırken surat ifadesinden de inanın bir kadın olarak çok incindim. Ulusal basına çıkma çabası yüzünden ormandaki ayıyı, sığınmacının suyunu, şimdide kadınların gururunu kullanmasından çok sıkıldık. Yıllardır bu kadın tesettürlü, bu kadın tesettürsüz ayrımcılığından da çok sıkıldık. Kadın üzerinden yapılan her türlü alay, aşağılama ve taciz içeren imalardan da çok sıkıldık. Keşke Sosyal Siyasal ve ekonomik alanda kadın erkek yerine insan olmak kavramını kullanabilseydik. Keşke Kadın ve erkek olabilmeyi aile içine bırakabilseydik. Abant'ı, Yedigöller'i, Gölcük'ü, Esentepe'si, Kaya evleri, kaplıcaları, hanları, hamamları ile anılan Akşemsettin diyarı şehrim uzun zamandır hak etmediği şekilde anıldığı için çok üzgünüm. Sayın başkanın görevi şehrimizi geldiği noktadan daha da ileriye taşımak olmalıdır. Kendisini şahsım adına, tüm kadınlar adına, ama en çok da anısına konu olan kadın adına kınıyorum." dedi.