İstanbul’da CHP kongreleri karıştı! İmamoğlu-Kaftancıoğlu ittifakı neden kaybetti?

Diğer yanda da İstanbul örneğinde olduğu gibi, hem İmamoğlu-Kaftancıoğlu arasında hem de Erdoğan Toprak ile Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi gibi belediye başkanları arasında "yereli" kaptırmamak kavgası var.

Kim kiminle hareket ediyor, kim kimin altını oyuyor belli değil ama büyük bir kavga olduğu kesin.

Geçen pazar günü bu kavganın ilk raundu İstanbul'da yaşandı. Ve çok ilginçtir, Sultanbeyli ve Ümraniye ilçe kongreleri geçen pazar günü yapıldığı halde CHP'yi sütliman göstermek isteyen fondaş medya ne o kongrelerdeki kavgayı gördü, ne de "kayyum" atanan Anadolu illerinde yaşanan kargaşayı.

Oysa bir hafta önce İstanbul'daki CHP ilçe yönetimlerinin zorla istifa ettirildiğini yazmış ve "Büyük Kavga" beklendiğini işaret etmiştik. Dediğimiz gibi de oldu. CHP'de büyük bir kavga yaşandığını Ümraniye ve Sultanbeyli ilçe kongreleri gösterdi. Arkası da gelecek. Sırada başka ilçeler de var.

Ama önce şu iki kongrenin ortaya çıkardığı çarpıcı tabloya bakalım. CHP İstanbul'da güçlü görünen iki isim var: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu. Birinin arkasında küresel İstanbul sermayesi, ötekinin arkasında da Kılıçdaroğlu ve örgütten sorumlu yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı var...