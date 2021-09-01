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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Sırbistan diplomasisi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.09.2021
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Sırbistan diplomasisi

Görüşmelerine hızla devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sırbistan'a gitti. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu bu ülkede Yeni Pazar kentinde Belediye Başkanı Nihat Bişevac ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'ın Yeni Pazar kentinde Belediye Başkanı Nihat Bişevac ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Yeni Pazar kentine geçen Bakan Çavuşoğlu, Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac ile bir araya geldi.

Temaslarına dair Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Dostum Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç'le birlikte Yeni Pazar'dayız. İlk olarak Belediye Başkanı Nihat Bişevac ile bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun açılışını gerçekleştirmesi bekleniyor.

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