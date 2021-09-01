Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Sırbistan diplomasisi

Temaslarına dair Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Dostum Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç'le birlikte Yeni Pazar'dayız. İlk olarak Belediye Başkanı Nihat Bişevac ile bir araya geldik" ifadelerini kullandı.