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Otellerde ahşap yürüme bandı tehlikesi! Oteller carettalar için hangi önlemleri almalı?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 01.09.2021 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021
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Otellerde ahşap yürüme bandı tehlikesi! Oteller carettalar için hangi önlemleri almalı?

Antalya'da 5 yıldızlı bir oteldeki yürüme bandı, 62 caretta carettanın ölümüne neden oldu. Peki otellerde bu tür kazaların yaşanmaması için nelere dikkat edilmeli? Gelişmeleri bölgede bulunan A Haber muhabiri Yasin Anzerli’nin konuğu olan Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval canlı yayında değerlendirdi.

Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Caretta carettaların ülkemiz kıyılarında en çok yumurtlama yaptığı yerler Antalya kıyıları. Antalya kıyıları aynı zaman turizminde en yoğun olduğu lokasyonlardan bir tanesi.

Bu iki iş çakıştığında bazen böyle olumsuz sonuçlar ortaya çıkıyor. Deniz kaplumbağalarının yumurtadan çıkıp denize dönüşü esnasında bir takım yapılar denize gitmelerini engelliyor.

Kumsala konan yürüme ahşap bantlarının yuvadan çıkan kaplumbağaların kıyıya ulaşmalarını engellediğini görüyoruz. Bunun için farklı çözümler üretmemiz lazım.

Turizmden vazgeçmemiz mümkün değil ama ikisini bir arada götürecek çözümler üretmemiz lazım. Bu yürüme bantların bir 15 santimetre yükseltebiliriz. Yumurtadan çıkanların deniz ulaşmaları böylece daha kolay olacaktır. Böyle olaylarla bir daha karşılaşmayız. Bunların bir an önce uygulanması gerekir. Benim otelcilere tavsiyem budur.

Ortalama olarak 80 veya 100 yavrunun yuvadan çıktığını biliyoruz Geçen yıl pandemi nedeniyle 3 binin üzerinde kaplumbağa yuvasının olduğu tespit edildi. Bu yaklaşık olarak 300 bin yeni yavru demek ama bunlarına yaşama oranları çok düşük. Bu yaşayanların her biri çok değerli nesillerin sürdürülebilmesi için.

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