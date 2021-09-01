Otellerde ahşap yürüme bandı tehlikesi! Oteller carettalar için hangi önlemleri almalı?

Turizmden vazgeçmemiz mümkün değil ama ikisini bir arada götürecek çözümler üretmemiz lazım. Bu yürüme bantların bir 15 santimetre yükseltebiliriz. Yumurtadan çıkanların deniz ulaşmaları böylece daha kolay olacaktır. Böyle olaylarla bir daha karşılaşmayız. Bunların bir an önce uygulanması gerekir. Benim otelcilere tavsiyem budur.