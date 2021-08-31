Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinin ders gibi çalışılması gerektiğini vurguladı.

Haşmet Babaoğlu "Tarihe bakmak" isimli yazısında "30 Ağustos 1922'yi "Büyük Zafer" yapan şeyi anlamak için öncesini enine boyuna anlamak zorundayız..." ifadelerine yer verdi.

İşte Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu'nun o yazısı;

30 Ağustos 1922'yi "Büyük Zafer" yapan şeyi anlamak için öncesini enine boyuna anlamak zorundayız...

Uzun süren büyük yenilgiyi...

Özellikle de Tanzimat'tan Sevr'e kadar uzanan süreci...

Anadolu'nun içerisine kadar sokulan emperyalizmi anlamalıyız.

Bugün asıl ihtiyaç duyduğumuz bilgi, işin o yanıdır.

***

Son zamanlarda yeniden Attila İlhan (1925-2005) kitaplarını karıştırmaya başladım...

Hani kültürel hegemonyanın, romanları ve şiirleriyle tanımamızı istediği ama politik düşüncelerini kıyı bucak okurdan sakladığı Attila İlhan'dan söz ediyorum.

Gençlik günlerimizi hatırlarım...

Öyle bir rüzgâr vardı ki, 1980 yılında çıkan "Fena Halde Leman" adlı romanını okumuştuk. Ama çok daha önce çıkan "Hangi Batı"yı okumak bir türlü içimizden gelmezdi.

Şiirlerini cebimizde gezdirirdik ama "Ulusal Kültür Savaşı" veya "Hangi Laiklik" kitaplarını okumaya elimiz gitmezdi.

Örtülü bir "mahalle düzeni" böyle bir sınır çizmişti zihinlerimizde...

Oysa 90'lara doğru tanışıp muhabbet koyultunca anladım ki, rahmetlinin esas derdi "Hangi Batı", "Hangi Sol", "Hangi Laiklik" kitaplarında yazdığı meselelerdi.

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