31 Ağustos 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.08.2021
ABONE OL
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama

Gaziantep'te, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 301 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında son bir hafta içerisinde çok sayıda operasyon düzenledi.

Kentin çeşitli semtlerinde belirlenen şüphelilere yönelik özel harekatçıların da desteğiyle düzenlenen operasyonlarda 986 gram bonzai, 535 gram sentetik uyuşturucu, 162 gram esrar, 94 gram eroin, 574 kök kenevir, 28 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucuya el koyan ekipler, operasyonlar kapsamında 301 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 285'i adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 16 şüpheli ise, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.


Dev uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama DEV UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 19 TUTUKLAMA
Ölüm tacirlerini şafak baskını! ÖLÜM TACİRLERİNİ ŞAFAK BASKINI!
Adana’da uyuşturucu çetesi çökertildi ADANA'DA UYUŞTURUCU ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA