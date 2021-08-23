Adana’da uyuşturucu çetesi çökertildi! 10 kişi tutuklandı
Adana Kozan’da ilçe emniyet müdürlüğü, özel harekat ekipleri ve özel eğitimli narkotik köpeği Oskar ile yapılan şafak operasyonu ile gözaltına alınan 10 zanlı tutuklanarak hapishaneye gönderildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde zehir tacirliğini önlemeye yönelik Kozan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel harekat ekipleri ve hassas burun narkotik köpeği Oskar ile yapılan şafak operasyonunda yakalanan 10 şahıs, Kozan Adliyesine çıkarıldı.
Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen şafak operasyonunda uyuşturucu ve uyarıcı madde madde ticareti yaptığı belirlenen 11 şahsın gözaltı kararı ardından 10 kişi düzenlenen operasyon ile yakalandı. Operasyonda T.S., İ.İ., M.İ., A.C., S.S., Ü.S., İ.B., S.K. ve K.G., M.Y.'nin ev ve işyerlerine yapılan baskınlarda pek çok uyuşturucu madde ele geçirilmişti.
Narkotik köpekleri ile yapılan aynı zamanlı baskınlarda ev, iş yeri ve araçlarda gerçekleştirilen aramalarda 1 kilo 216 gram kubar esrar, 1,72 gram kenevir tohumu, 28,23 gram metamfetamin, hassas terazi, tabanca ve 54 adet sentetik ecza ele geçirilirken, bugün adliyeye çıkarılan 10 çete üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"ÜNLÜ OLDUK MU?"
Uyuşturucu ticaretinden ve çok sayıda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlılar adliyeye getirilirken gazetecilerden ilginç bir talepte bulunurken, çete lideri olduğu iddia edilen T.S., "Çekin çekin iyi çekin" dedi, diğer zanlı ise, "Ünlü olduk mu ünlü" diyerek pes dedirtti.
ŞÜPHELİLERDEN ÜÇÜ COVİDLİ
Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan İ.İ., A.C., S.K. isimli şahısların ise covid testleri pozitif çıkması sebebiyle özel koruma kıyafetleri ile ifadeleri alınarak hafta sonu yapılan sorgularında diğer gözaltındakilerden ayrı bir şekilde tutularak, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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