Denizli’de dev uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
Denizli’de, emniyetin uyuşturucu tacirlerine ilişkin gerçekleştirdiği operasyon kapsamında 21 şahıs gözaltına alındı. Zanlılardan 19’u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik hemen hemen 1 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı.
Zanlıların kaldıkları adresleri tespit eden emniyet, geçen gün, eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. 200 polisin katıldığı, dron destekli operasyona, narkotik dedektör köpeği İsco da kullanıldı. 25 adrese düzenlenen baskınlarda, 21 şahıs gözaltına alındı.
Yapılan aramalar sonucunda satışa hazır durumda paketlenmiş çok sayıda uyuşturucu madde, 6 ruhsatsız silahla ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
KISKIVRAK YAKALANDILAR
Operasyonda kapsamındaki Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde eve yapılan baskında uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para, uyuşturucu madde ve ruhsatsız 6 tüfek ele geçirildi.
Evde yapılan aramalarda, çelik kasadaki torbalar içerisinde 200 bin TL, yastık içerisine gizlenmiş 70 bin TL ile çok sayıda altın ve bileziğe el konuldu.
Evin önünde bulunan bir ağacın kovuğunda da bir miktar bonzai ile 2 hassas terazi ele geçti.
Etrafında çok sayıda güvenlik kamerası bulunan evde yaşayan şüphelilerin, bu sayede çevre kontrolü sağladıkları belirlendi.
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