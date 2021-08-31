Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup SG Albay Altay Çoğal, 15 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.



Kararla birlikte, 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Tuğamiral Ahmet Kendir Tümamiral olurken, SG Albay Serkan Tezel ve SG Albay Tayfun Paşaoğlu Tuğamiral rütbesine yükseltildi. Böylelikle Tümamiral Kendir, Tuğamiral Tezel ve Paşaoğlu'nun görevlerinde de değişiklik yapıldı.

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