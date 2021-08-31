31 Ağustos 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.08.2021
ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete’de

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığına yapılan atamalar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup SG Albay Altay Çoğal, 15 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.

Kararla birlikte, 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Tuğamiral Ahmet Kendir Tümamiral olurken, SG Albay Serkan Tezel ve SG Albay Tayfun Paşaoğlu Tuğamiral rütbesine yükseltildi. Böylelikle Tümamiral Kendir, Tuğamiral Tezel ve Paşaoğlu'nun görevlerinde de değişiklik yapıldı.

General ve amiral atamaları Resmi Gazetede yayımlandı GENERAL VE AMİRAL ATAMALARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Atama kararları Resmi Gazetede ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA