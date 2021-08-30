Taliban’dan kaçıp Sivas’a gelen Kerim Rahimi: Türkiye’de emniyet ve huzur var





"TÜRKİYE'DE EMNİYET VE HUZUR VAR"

Afganistan'da yaşamın zor olduğunu, Türkiye'de ise huzur bulduklarını belirten Rahimi, "Bizim için Taliban'ın DEAŞ'tan farkı yok. Türkiye'de emniyet ve huzur var. Bu yüzden Türkiye'de yaşamayı tercih ettik. Buradan çok memnunum. Çalışıp, para kazanıyorum. Aileme ekmek götürüyorum. Türkiye'de olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.